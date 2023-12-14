Ağaçlandırılması bekleniyordu: İBB Kuşdili Çayırı'nı otoparka çevirdi

İstanbul Kadıköy'deki Kuşdili Çayırı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılmak istenen otopark projesi tepkiler üzerine iptal edilmişti.

Belediyenin otopark iştiraki İSPARK, 1,5 yıl önce tepkiler üzerine çekildiği Kuşdili Çayırı'na geri döndü. Son aylarda fiilen otopark olarak kullanılan araziye İSPARK tabelası yerleştirildi.

Tabelada isim ve çalışma saatleri bilgisine yer verilmesi dikkat çekti. Ayrıca otoparkın işletilmesi için bir de görevli atandığı görüldü.

Ne olmuştu?

Kadıköylülerin 2007 yılından bu yana verdiği mücadele sonucu yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeye Kadıköy halkının öngördüğü şekilde çayır formatında bir ağaçlandırma projesi yapılacağı duyurulmuştu.

İBB, Kuşdili Çayırı’nın Kurbağalıdere kıyısındaki bölümü için ''Yaşam Vadisi'' projesi tasarladı ancak tartışmalı plan kapsamında bölge önce bir şantiye alanına çevrildi. Bölge daha sonra molozlardan temizlense de ne sözü edilen proje ne de Kadıköylülerin talepleri doğrultusunda bir adım atıldı.

Kadıköy’de 3. derece sit alanı olan tarihi Kuşdili Çayırı’nın üzerinde günümüzde itfaiye binası, açık otopark ve dere alanı bulunuyor. 1977 yılında doğal sit alanı ilan edilen 40 dönümlük parselin sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kuşdili Çayırı’nı imara açan tüm plan değişiklikleri daha önce mahkemelerce iptal edildi.