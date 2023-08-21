Ağaç A.Ş. işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç A.Ş'de çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman Sendikası üyelerinin direnişi kazanımla sonuçlandı.

Diğer İBB işçileriyle eşit ücret ve yan haklar talebiyle Saraçhane’de başlatılan direniş 8. günde kazanımla sonuçlanırken, ücret zammının yanında çeşitli yan haklarda da kazanım elde edildi.

Konuya ilişkin Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Ağaç AŞ işçilerinin diğer İBB işçileriyle eşit ücret ve yan haklar talebiyle Saraçhane’de başlattığı direniş 8. günde kazanımla sonuçlandı. Ücret zammının yanında çeşitli yan haklarda da kazanım elde edildi" ifadelerine yer verildi.