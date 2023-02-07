Afyon-Konya yolu saatlerdir kapalı: Arama-kurtarma araçları ve ekipler bekliyor!

Dün akşamüstü saatlerinde kapanan Afyon-Konya Yolu 12 saati aşkın bir süredir açılmadı.

Deprem bölgesine ulaşmayı bekleyen sayısız AFAD ekibi, arama kurtarmada kullanılacak araçlar, depremzede yakınları ve gönüllüler yolun açılmasını bekliyor.

Yol boyunca çok sayıda aracın kar nedeniyle kaza yaptığı ve kurtarılmayı beklediği ifade edildi. Uzunluğu 30 kilometreye yaklaşan araç konvoyu 12 saat boyunca neredeyse hiç ilerlememiş vaziyette.

Kara saplanan araçlar yardım beklerken yakıt sorunu yaşayan bazı araçlarda vatandaşlar donma tehlikesiyle karşı karşıya.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine ulaşım kapandı

Ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine koşmak için yola koyulan depremzede yakınlarını acı haberleri yolda alıyorlar. Büyük bir çaresizlik içinde yolun açılmasını bekliyorlar.

Bunun yanısıra deprem bölgesine arama kurtarma çalışmalarına giden sayısız AFAD ekibi, ambluans ve itfaiye araçları, gönüllüleri taşıyan araçlar tipi altında bekleyişini sürdürüyor.