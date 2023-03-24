Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları çizilen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Burcu Günüşen
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Afşin'de bir bölge 'sanayi alanı' ilan edildi
Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir bölge 'sanayi alanı' olarak tahsis edildi.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları çizilen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (AA)