Afşin'de bir bölge 'sanayi alanı' ilan edildi

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir bölge 'sanayi alanı' olarak tahsis edildi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları çizilen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (AA)

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