Afrin’de cihatçı gruplar arasında çatışmalar

Suriye’nin kuzeyinde işgal altındaki bölgelerde hüküm süren kaos devam ederken Halep kırsalının kuzeyinde yer alan TSK kontrolü altındaki Afrin bölgesinde, cihatçı gruplar arasında makineli tüfeklerle şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Yerel ve medya kaynakları, Halep’in kuzeyinde yer alan Afrin bölgesindeki Racu'da “Ahrar El Şarkiye” ile bağlantılı şeriatçı gruplar ile sözde “Suriye Milli Ordusu”nun dokuzuncu tümeninden şeriatçılar arasında makineli tüfek ve orta silahlarla çatışmalar yaşandığını belirtti.

Cuma günü de yerel basın Heyet Tahrir el-Şam adlı cihatçı çetenin İdlib kırsalında Suriye Milli Ordusu karargâhını basarak komutanını "tutukladığını" aktarmıştı.

Bölgede yağmalanan "ganimetlerin" veya kaçırılan insanların "paylaşımı" açısından cihatçı gruplar arasında çıkan anlaşmazlıklar genellikle karşılıklı sokak çatışmaları, birbirlerine karşı canlı bomba saldırıları veya suikastlerle "çözülüyor".