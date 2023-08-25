Afrika'da savaş endişesi: Nijer iki ülkeye topraklarına girme izni verdi

Nijer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı Burkina Faso ve Mali'ye sınırlarına girme izni verdi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Oumarou İbrahim Sidi tarafından devlet televizyonundan okunan bildiride, Burkina Faso ve Mali'ye, güvenlik güçlerine saldırı durumunda Nijer topraklarına müdahale etme yetkisi veren anlaşmayı imzalanmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba dün Niamey'i ziyaret etmiş ve Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri General Abdurrahmane Tchiani ile görüşmüştü.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle de ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını ifade etmişti.

Bildiride, Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

İki ülke, askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer'e "Super Tucano" tipi savaş uçağı göndermişti. (AA)