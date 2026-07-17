AFP Türkiye grevi kazanımla sonuçlandı: Yüzde 27 zam, ikramiye ve fatura desteği

Fransız haber ajansı Agence France-Presse’in (AFP) Türkiye bürosunda çalışan gazetecilerin başlattığı grev, 12’nci gününde kazanımla sonuçlandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), AFP yönetimiyle yürütülen görüşmelerin ardından çalışanların ücret ve sosyal hak taleplerini kapsayan bir yıllık toplu iş sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

AFP Türkiye bürosunda 2021 yılından bu yana örgütlü olan TGS, dördüncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 6 Temmuz’da greve çıkmıştı. Sendika, AFP yönetiminin resmi enflasyon oranının altında ücret artışı teklif ettiğini belirtmişti.

Yüzde 27 zam, 2 bin 500 avro ödeme

İmzalanan sözleşme kapsamında AFP çalışanlarının ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılacak.

Çalışanlara ayrıca tek seferlik 2 bin 500 avro ödeme yapılacak ve bir aylık ücret tutarında ikramiye verilecek.

Evden çalışan sendika üyeleri aylık 3 bin 500 TL fatura desteğinden yararlanacak. Grev süresinde çalışılmayan beş güne ait ücretler de çalışanlara ödenecek.

‘Tüm basın çalışanlarına moral olsun’

TGS, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada AFP çalışanlarının birlikteliğine ve grev boyunca sürdürdüğü kararlı tutuma dikkat çekti.

Sendikanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Pazarlık masasındaki dayatmalara, üyelerimizi bölme ve adil bir ücret artışı talebimizi görmezden gelme çabalarına rağmen elde edilen kazanımın tüm basın ve yayınevi çalışanlarına moral olmasını diliyoruz. Birliğine güvenen, ayak oyunlarına prim vermeyen tüm AFP çalışanlarını kutluyoruz.

TGS, grev devam ederken yaptığı açıklamalarda AFP yönetiminin düşük ücret teklifine karşı çalışanların haklarını savunmayı sürdüreceğini belirtmiş, “Üyelerimizin ücretlerinin erimesine izin veremeyiz” demişti.

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