AFP Türkiye çalışanları greve çıktı: 'Bu dayanışma ile kazanacağız'

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile AFP Türkiye bürosuyla yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, AFP çalışanları 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde greve çıktı.

AFP çalışanları, AFP İstanbul Bürosuna “Bu iş yerinde grev vardır” pankartını astı.

'Gazetecilerin haklarını alabildikleri güne kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'

TGS, grevde yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü. Dünyanın birçok ülkesinde 1993 yılından beri basın özgürlüğü günü olarak kutlanan bugün de bizler greve çıkıyoruz.

Basın özgürlüğü sadece gazetecilerin haberlerini özgürce verebilmesi, yaptıkları haberler nedeniyle yargılanmamaları, tutuklanmamaları, şiddet görmemeleri değil aynı zamanda güvenceli çalışabildikleri, geçinebilecekleri bir ücrete de sahip olmalarını gerektiriyor.

Özgürce yazabilmek için çıktığımız bu yolda haklarımızı da almak istiyoruz. Yaklaşık 5 ay önce başladığımız toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Türkiye’deki ekonomik durumu, kaygılarımızı işveren temsilcilerine kalem kalem anlattık.

Toplu sözleşme görüşmeleri boyunca bu sürecin masada sonlanması için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Ancak ücretlerimizin erimesini engelleyecek önerimizi işverene kabul ettiremedik.

Türkiye ağır bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Hemen her gün temel tüketim maddelerine gelen zamlar ağır bir geçim sorununu da beraberinden getiriyor. Son bir yıl içinde en temel tüketim maddelerine, ev kiralarına gelen zamları yüzde 300’lerle ifade ediyoruz. Kuru soğanın kilosunun 30 TL olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Türk lirası her gün dolar ve euro karşısında değer kaybediyor. AFP’deki üyelerimizin de ücretleri erimeye devam ediyor.

Bizler AFP işvereninden ücretlerimizi euro ya çevirmesini talep ettik, bu teklifimizin kabul edilmeyince en azından Türk lirasındaki erimeyi karşılayacak bir koruma mekanizması istedik. Ancak bu teklifimiz de kabul edilmedi.

Arkadaşlarımızın ücretlerini euro bazlı olarak düşündüğümüzde 3 yıl öncesine göre bile yarı yarıya düştü. Bir taraftan bunu telafi etmeye çalışırken diğer taraftan yeniden bu erimelerin yaşanmamasını istiyoruz.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde AFP işverenini çalışanlarının taleplerine kulak vermeye, onların geleceğe daha güvenle bakabilmelerini sağlayacak isteklerini karşılamaya davet ediyoruz.

AFP’de grev uygulamasını başlatırken, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde şu kararlılığımızı da tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz: Gazetecilerin özgürce yazabildikleri, sansüre, baskıya maruz kalmadıkları, haklarını alabildikleri günlerine getirene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

TKP milletvekili adaylarından ziyaret

TKP'nin İstanbul milletvekili adaylarından basın emekçisi Serhat Yılmaz ve Ergin Merter, grevdeki AFP emekçileri ziyaret ederek, greve desteklerini iletti.

#AFPdeGrevVar



Medya patronlarının aç gözlülüğüne karşı greve çıkan basın işçisi kardeşlerimizin yanındayız.



TÜİK'e sayıp söven sözde muhalifler, iş gazetecilerin maaşına gelince TÜİK'in enflasyon rakamlarını referans alıyor.



Ama biz kazanacağız, şüphemiz yok. pic.twitter.com/QWe0F7QBSF — Serhat Yılmaz (@srhtylmz13) May 3, 2023

'Talebimiz kabul edilinceye kadar grevimizi sürdüreceğiz'

Greve giden AFP çalışanlarından Eylül Deniz Yaşar, mücadelelerine ilişkin soL'a değerlendirmede bulundu.

Yaşar, şunları kaydetti:

"AFP Türkiye bürosu muhabirleri olarak 3 Mayıs itibariyle greve başladık. Türkiye'de hepimizin yaşamını kriz noktasına getiren enflasyon ve Türk Lirası'nın gün be gün eriyen değeri karşısında AFP yönetimine yaşanabilir bir ücret talebiyle gittik. Sendikamı TGS ile Toplu İş Sözleşmesi süresince AFP maaş artışı ve kur korumalı maaş talebimize karşılık vermeyen tutumunu sürdürdü ve bize haklarımız için greve çıkmaktan başka bir çare bırakmadı. Temel talebimiz TL olarak aldığımız maaşların her geçen gün erimesi karşısında maaşlarımızın kur korumalı hale gelmesi ve kabul edilebilir bir zam. Talebimiz kabul edilinceye kadar her gün sabah 10 ile aksam 5 arası AFP İstanbul Bürosu önünde grevimizi sürdüreceğiz. Tüm meslektaşlarımızın ve emek dostlarının grevimizin ilk gününde gösterdikleri dayanışma bizlere güç verdi. Bu dayanışma ile kazanacağımıza inanıyoruz."