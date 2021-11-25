AFP: Mısır'da 22 İslamcı militan idama mahkum edildi

Mısır'da mahkeme, ülkenin eski içişleri bakanına suikast girişimi dahil 54 saldırıdan yargılanan 22 İslamcı militan hakkında idam cezası verdi.

AFP'nin bir yargı kaynağına dayandırdığı haberine göre, mahkeme bugün, 2014'te IŞİD'e bağlığını duyuran Ensar Beyt el-Makdis örgütü üyesi 22 kişiyi 54 ayrı "terörist saldırıdan" suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.

İdama mahkum edilenler arasında eski bir polisin de olduğu, sanıkların temyiz hakkı olmadığı belirtildi.

İdama mahkum edilen 22 kişi daha önce Ensar Beyt el-Makdis adlı İslamcı örgüte üye olmaktan suçlu bulunmuştu. Sözkonusu örgüt 2014 yılında IŞİD'e bağlılığını açıklamıştı.

22 kişinin yargılandıkları 54 saldırı arasında Mısır'ın eski içişleri bakanı Muhammed İbrahim'e yönelik suikast girişimi de bulunuyordu.

Mısır'ın yüksek mahkemesince verilen kararda aynı davada yargılanan 118 kişi de birkaç yıldan ömür boyu hapse kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Mısır 2018 yılında Kuzey Sina merkezli olmak üzere ülke genelinde cihatçı militanlara yönelik geniş bir operasyon düzenlemişti. Resmi rakamlara göre sözkonusu operasyonlarda 1073 şüpheli ile onlarca asker ölmüştü.

Bu ayın başında Mısır ile İsrail "IŞİD'e karşı" Refah sınır kasabasındaki askerlerinin sayısını artırma konusunda anlaşmıştı.