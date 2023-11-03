AFP: Gazze'deki ofisimiz İsrail saldırılarında ağır hasar aldı

Fransız haber ajansı AFP'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’in "aralıksız" bombardımanını sürdürdüğü Gazze'deki ajans ofisinin dün yapılan saldırılarda ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 29 gazeteci hayatını kaybetti

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 4 gün önce yaptığı açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanıyla başlayan süreçte en az 29 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

CPJ’e göre 7-29 Ekim arasında 24 Filistinli, dört İsrailli ve bir Lübnanlı gazeteci öldürüldü.