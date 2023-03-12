AFP: 'Erdoğan zayıfladı ama hâlâ sağlam'

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP'de yayınlanan bir analizde, Erdoğan'ın seçim süresince izleyebileceği yol haritası ve sonuçlara dair olası senaryolar kaleme alındı.

Cyrielle Cabot tarafından AFP'de yayınlanan bir analizde 'Erdoğan'ın zayıfladığı ama hâlâ sağlam olduğu' değerlendirmesi yapıldı.

Analizde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası Türkiye'de 10 Mart Cuma günü resmen başlıyor. Ve yeni dönem için yarışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık asıl rakibini biliyor: Kemal Kılıçdaroğlu. 74 yaşında olan ve genellikle 'Erdoğan'ın antitezi' olarak sunulan bu eski devlet memuru, haftalarca süren müzakere ve tartışmalardan sonra altı ana muhalefet partisini bir araya getiren ittifak tarafından seçildi.

Türkiye konusunda uzman olan araştırmacı Aurélien Denizeau, 'Nihayetinde kazanan uzlaşma ihtiyacı oldu' diyor. Fransa'nın Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Müdür Yardımcısı ve Türkiye uzmanı Didier Billion'a göre ise 'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koalisyonun en önemli parçası ve Erdoğan'a karşı muhalefeti temsil ediyor. [Dolayısıyla] liderin aday gösterilmesi mantıklı bir seçim...

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası 10 Mart'ta resmen başladı ve üçüncü kez aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık en büyük rakibinin kim olduğunu biliyor. 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, gözlemciler tarafından genellikle 'Erdoğan'ın zıt kutbu' olarak tanımlanıyor. Kamuoyu yoklamaları ise 'seçimin başa baş geçeceğini' ve 'Erdoğan'ın, 2003'te iktidara gelmesinden bu yana en belirsiz seçimi' olduğunu söylüyor."

'Avantaja dönüşebilir'

"Öte yandan pek çok kişi 'Kılıçdaroğlu'nu 'karizma eksikliği' nedeniyle eleştiriyor; İstanbul veya Ankara belediye başkanının aday gösterilmesini tercih ediyor. Didier Billion'a göre, bazıları tarafından karizma eksikliği olarak görülen bu durum, kampanya sırasında bir avantaja dönüşebilir. Kılıçdaroğlu, otoriter ve kavgacı olarak görülen Recep Tayyip Erdoğan'dan çok farklı bir imaja sahip. Halk bu tür bir normallik istiyor."

Anadolu’da yedi çocuklu bir ailede doğan, Dersimli ve Alevi olmasının altının çizildiği ve ‘HDP’nin oyunu alabilir’ değerlendirmesi yapılan yazıda şunlar ifade ediliyor:

"HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın Pazartesi günü yaptığı, 'aday çıkarmayabiliriz' açıklamasına da değinen ve bunu 'Kılıçdaroğlu'na yönelik açık bir destek' olarak tanımlayan Denizeau konuya dair, 'İttifak seçimi ilk turda kazanabilir. Ancak HDP'nin teklifi, zafer durumunda olan Kürtlere verilecek garantilere bağlı. Kılıçdaroğlu'nun ne önereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.' yorumunu yapıyor."

'Hiç olmadığı kadar zayıf ama hâlâ sağlam'

Analizin devamında yapılan değerlendirmeler şöyle:

"Aurélien Denizeau, Altılı Masa karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hiç olmadığı kadar zayıflamış' göründüğünü ancak 'hâlâ çok sağlam bir seçim tabanına sahip" olduğunu analiz ediyor. Denizeau, "Son anketlere göre, oyların yüzde 40'ını hâlâ ona veriyor. Bu, seçimi kazanmak için yeterli, ancak sonuç çok yakın olabilir' değerlendirmesi yapıyor.

Didier Billion, 'Ortak paydaları Erdoğan'a son vermek, başkanlık rejimine son verip parlamenter rejime dönmek' diye hatırlıyor. Aurélien Denizeau, 'Recep Tayyip Erdoğan, kısa vadede bile olsa, kesinlikle ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmeye çalışacaktır' saptamasını da yapıyor."