Afganistan'ın doğusundaki Taliban saldırısında 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Cumartesi günü Afganistan'ın doğusundaki Khost eyaletinde Ulusal Bayrak Günü kutlamaları sırasında bir Taliban saldırısında iki sivil öldü ve 30 kişi yaralandı.

TOLOnews, saldırıyla ilişkşkin daha fazla ayrıntı vermeden saldırının Yakubi semtinde gerçekleştiğini söyledi.

Son haberlere göre, Temmuz ayı itibariyle Taliban, Afganistan'ın 426 bölgeden 212'sini tamamen kontrol ediyor, Afgan hükümetiyse 111 bölgeden sorumlu.

ABD güçleri, Washington ve Taliban'ın Şubat 2020'de imzaladığı bir barış anlaşmasına uygun olarak çekilmeye devam ediyor. ABD ordusu, yaklaşık 20 yıllık bir işgalin ardından ülkeyi terk ederken, Taliban Afganistan'ın "teröristler için güvenli bir sığınak ülke" haline gelmesine izin vermeyeceğine söz verdi.