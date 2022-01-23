Afganistan'daki bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

Afganistan'ın Herat kentinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.

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Afganistan’ın Herat kentinde minibüse düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi. 

Afganistan’ın Herat kentinde dün bir minibüse el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. 

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