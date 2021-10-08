Afganistan'da Şii camisine bombalı saldırı: En az 46 ölü, 143 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz eyaletindeki bir Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 140'tan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Taliban yönetimine bağlı Bahtar haber ajansı saldırıda 46 kişinin öldüğünü ve 143 kişinin yaralandığını duyurdu.

Aamaj haber ajansı bugün öğle saatlerinde patlamada yaklaşık 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Saldırı yerel saatle 13.30 sularında Cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandığı sırada gerçekleşti. İlk bilgilere göre, intihar bombacısının caminin içindeyken patlayıcıyı infilak ettirdiği aktarılmıştı.

Iran International muhabiri Tajuden Soroush, 100'den fazla kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.