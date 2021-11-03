Afganistan'da patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Afganistan'ın Kunduz şehrinde meydana gelen vpatlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Afganistan'ın Kunduz şehrinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Sputnik'in haberine göre, olay hakkında konuşan görgü tanıkları, patlamaya daha önce infilak etmemiş bir havan mermisinin neden olduğunu belirtti.

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