Afganistan'da deprem: En az 26 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın batısında meydana gelen depremde en az 26 kişinin öldüğü açıklandı.

Bölge valisi Muhammed Salih Purdel'in AFP'ye verdiği demece göre ülkenin batısındaki Badgis eyaletinindeki ölümler Kadis semtinde evlerinin çatılarının çökmesi sonucu gerçekleşti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, depremin büyüklüğü 5,3 olarak kaydedildi.

Vali Purdel, "Bugünkü depremde çok sayıda kişi de yaralandı" derken yaralananların çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu da sözlerine ekledi.

Badgis Eyaleti Sözcüsü Baz Muhammed Serveri'yse ölü sayısını 26 olarak açıkladı. Serveri, depremde hayatını kaybedenlerin arasında 5 kadın ve 4 çocuk bulunduğunu belirtti.