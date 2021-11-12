Afganistan'da camide patlama: En az 3 ölü, 15 yaralı

Afganistan'ın Nangarhar kentinde bit camiyi hedef alan patlamada 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

AFP'nin yerel bir hastaneden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Cuma namazını hedef alan patlamada en az üç kişi öldü ve 15 kişi de yaralandı.

Olay, Spin Ghar ilçesine bağlı Tarlı semtinde meydana geldi.

Patlama, Kandahar'daki en az 63 kişinin öldürüldüğü ve Kunduz'daki 60 kişi öldürüldüğü cami saldırılarını takiben geldi. Saldırıların ortak noktası Şii camilerini hedef almış olmalarıydı.

Bu saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.