Afganistan Maliye Bakan Vekili görevi bırakıp ülkeyi terk etti

Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan'da Maliye Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Halid Payenda görevden ayrılıp ülkeyi terk etti.

Bloomberg'in haberine göre Payenda'nın istifasında, Taliban'ın sınır bölgelerindeki ilerleyişinin sonucu olarak hükümetin ana gümrük noktalarından elde edilen gelirleri kaybetmesi etkili oldu.

Afganistan Maliye Bakanlığı sözcüsü, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Payenda'nın istifası verdikten sonra ülkeyi terk ettiğini söyledi. Bakanlık sözcüsü Payenda'nın istifası gerekçesi olarak ülkedeki kötüleşen güvenlik durumunu ve yurtdışındaki eşinin sağlık durumunu gösterdi.

Salı günü istifasını Twitter hesabından duyuran ancak gerekçesini açıklamayan Payenda'nın hangi ülkeye gittiği henüz netleşmedi.

Payenda'nın yerine yeni bir atama yapılıncaya kadar Maliye Bakanlığı'na gümrük gelirlerinden sorumlu bakan yardımcısı Alim Şah İbrahimi vekaleten getirildi.

ABD ve NATO güçlerinin çekilme kararının ardından Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi hız kazanırken, Taliban son 6 günde 9 vilayet başkentinde kontrolü ele geçirdi.

Afganistan hükümetinin Taliban'ın sınır bölgelerinde kontrolü sağlamasının ardından yalnızca son 1 ayda gümrük gelirlerinden kaybının 30 milyon Dolara ulaştığı belirtiliyor.