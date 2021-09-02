Afganistan işgali biter bitmez Pentagon'a 24 milyar dolarlık ek bütçe verildi

ABD için maliyeti 2,3 trilyon dolar olan Afganistan İşgali sona erdikten hemen sonra, ülkenin alt meclisi "Rusya ve Çin'e karşı rekabet gücünü korumak için gerekli" olduğu iddia edilen yaklaşık 24 milyar dolarlık ekstra savunma harcamasını onayladılar.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, yıllık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında harcamaları onaylamak için Çarşamba günü bir "maraton toplantısı" düzenledi. Her iki partiden milletvekilleri, Başkan Joe Biden'in Pentagon bütçesini gelecek yıl için 715 milyar dolarda yani geçen yılla aynı seviyede tutma ifadelerine karşın silah tedariki, araştırma ve diğer alanlara 23,9 milyar dolar eklenecek şekilde oy kullandı.

Mali artış komitedeki en üst düzey Cumhuriyetçi üye olan Alabama'dan Milletvekili Mike Rogers tarafından önerildi. Milletvekili, "Değişikliğimin iki taraflı olarak kabul edilmesi açık bir sinyal veriyor: başkanın bütçe sunumu yükselen Çin ve yeniden ortaya çıkan Rusya'ya ayak uydurmak için tamamen yetersizdi" dedi.

Cumhuriyetçi milletvekili, geçen ay Senato Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından savunma harcamalarında benzer bir artışın onaylanmasına atıfta bulunarak, "Umarım bu iki taraflı ve şimdi iki meclisli hareket Biden-Harris yönetimi tarafından anlaşılır" dedi.

Toplam harcamaların 740 milyar dolara çıkarılması, Washington Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in itirazlarına karşı kabul edildi. Smith, ekstra paranın Pentagon'u israfı engellemekten caydıracağını savundu.

Adam Smith, Savunma Bakanlığı'nın "daha iyi bir satın alma ve tedarik işi yapması, tehditlerin şimdi ne olduğunu tahmin etmede 30 yıl öncesine kıyasla daha iyi bir iş çıkarması" gerektiğini söyledi. Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı, "Onlara 23,9 milyar dolar daha verirsek, baskı ortadan kalkar. Yaptıklarını yapmaya devam etmelerini kolaylaştırır." dedi.

On dört Demokrat, Rogers'ın değişikliğine ilişkin Cumhuriyetçilerin teklifine destek çıkarak yeni bütçenin 42'ye karşı 17 oyla geçmesini sağladı.

Yeni bütçenin kabulu, ABD'nin Afganistan İşgali'nin bu hafta resmen sona ermesinden hemen sonra gerçekleşti. Geri çekilme, Pentagon kasasında Afgan Güvenlik Güçleri için tahsis edilen 6 milyar doların üzerinde harcanmamış fon bıraktı. Bunlar arasında 2020 mali yılından bu yana harcanmamış 600 milyon dolar, cari yıldan 2,3 milyar dolar ve 2022 mali yılı için talep edilen ve Haziran ayında onaylanan 3,3 milyar dolar bulunuyor.

ABD silahlanma harcamalarında rakipsiz

SIPRI'nin verilerine göre ABD 2020 yılında silahlanmaya 778 milyar dolar harcadı. Bu dünyada silahlanmaya en çok para harcayan diğer 10 ülkenin toplam harcamalarından daha fazla.

ABD'den sonra silahlanmaya en fazla para ayıran Çin geçtiğimiz yıl 252 milyar dolar, Hindistan 72,9 milyar dolar, Rusya 61,7 milyar dolar, Suudiler 57,5 milyar dolar, Almanya'sa 52,8 milyar dolar harcadı.