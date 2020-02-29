ABD'li üst düzey amiral: Daha çok nükleer silahlanma lazım, silahsızlanma tehdidi var

ABD Stratejik Komutanlığı Başkanı Amiral Chas Richard, nükleer silahlanma için daha çok fon talep etti. Amiral, 'neredeyse silahsızlanma yolunda büyüyen bir tehdit' olduğunu iddia etti.

ABD Stratejik Komutanlığı Başkanı Amiral Chas Richard, “Nükleer girişimimize şimdi akıllıca yatırım yapmazsak, geri dönüşü olmayan noktalara ulaşmaya başlayabiliriz” diyerek ABD'nin nükleer silahlanmasının yetersizliğinden yakındı.

İki gün önce ABD Kongresi'ne yönelik konuşan Amiral Richard, ABD nükleer cephaneliğinin önümüzdeki yıllarda ABD Kongresi tarafından daha "agresif" finanse edilmeli gerektiğini aksi tadirde ABD Savunma Bakanlığı'nın "uzun vadede stratejik yeteneklerini kaybetme riskiyle" karşı karşıya kalacağını söyledi.



'SİLAHSIZLANMA TEHDİDİ' VARMIŞ

ABD'li Amiral “Nükleer üçleme modernizasyonu hakkında konuştuğumuzda, dışarıda bıraktığımız şey 'öbür ihtimal'dir. Öbür ihtimal sahip olduğumuz şeyi korumak değildir. Tüm üçlü kullanım ömrünün sonuna ulaşıyor. Ya şu anda sahip olduğumuz şeyi değiştiriyoruz ya da neredeyse silahsızlanma yolunda bu büyüyen tehdit karşısında yok etmeye başlıyoruz.” dedi.

Nükleer üçleme; stratejik bombardıman uçakları, yere kurulu füzeler (MRBM'ler ve ICBM'ler) ve balistik füze denizaltılarını kapsayan bir kavram.



Trump yönetimi, 2021 mali yılında nükleer programlar için yaklaşık 46 milyar dolarlık fon talep etti. Buna, B-21 bombardıman uçağı ve kıtalararası balistik füzeler için yeni yedek parça gibi dağıtım sistemlerini geliştiren Savunma Bakanlığı için 28.9 milyar dolar dahil.

Pentagon, 21 mali yıl ile 25 mali yıl arasında nükleer modernizasyon çabalarına en az 87 milyar dolar harcayacağını ön görüyor.