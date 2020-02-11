ABD'nin SSCB’ye karşı Ay’a nükleer füze atma planı dünya basınında yeniden gündemde

Ortaya çıkmış askeri belgelere göre, ABD Soğuk Savaş sırasında, SSCB’ye karşı güç gösterisi yapmak amacıyla Ay’da nükleer başlık patlatmayı planladı. ABD'nin bu planı dünya basınında yeniden gündeme geldi.

Ortaya çıkmış belgelere göre, Soğuk Savaş gerilimlerinin “tehlikeli bir seviyeye ulaşması” durumunda ABD Hava Kuvvetleri, NASA’nın da bir parçası olduğu "Ay'da bir nükleer savaş başlığını patlatmak" için bir plan hazırladı. 2000 yılında ortaya çıkan plan bugün yeniden dünya basınının gündeminde.

"Proje A119" olarak bilinen program, ABD uzay ajansı NASA’nın yardımıyla Ay'da bir nükleer silahı patlatmak amacıyla ABD Hava Kuvvetleri tarafından hazırlandı.

SSCB'nin Dünya'nın yörüngesindeki ilk yapay uydu olan Sputnik 1’i 4 Ekim 1957'de atmosferin dışına ulaştırmasını takiben hazırlanan 1959 tarihli 190 sayfalık gizli bir raporda, Ay’da gerçekleştirilmesi planlanan patlamanın motivasyonunun “bilimsel, askeri ve siyasi” olduğu belirtiliyor.



ABD'nin askeri güç gösterisi olarak hazırladığı gizli bir plan dünyadan 1990'ların sonuna kadar gizli tutulmuştu. 2000 yılında The Observer adlı yayın organına konuşan projenin yürütücülerinden Doktor Leonard Reiffel, "Önerilen patlamanın ana amacının bir PR egzersizi ve üstünlük sağlama gösterisi olduğu açıktı. Hava Kuvvetleri, dünyada görülebilecek kadar büyük bir mantar bulutu istiyordu" sözleriyle projeyi tarif ederken 50'lerin sonunda ABD uzay yarışında geride kaldığın hatırlatmıştı.

AYIN KARANLIK YÜZÜ'NÜ HAVAYA UÇURMA PLANLARI

Doktor Reiffel, patlamanın Ayın Karanlık Tarafı'nda "en iyi" olacağını söyleyerek, 2000 yılında verdiği söyleşide bombanın Ay'ın aydınlık tarafında patlaması durumunda mantar bulutunun güneş ışıkları yüzünden iyi görünmeyeceğini söylemişti. Planlara göre bombanın en az II. Dünya Savaşı'nın sonunda Hiroşima'da kullanılan bomba kadar büyük olması düşünülüyordu.

Doktor Reiffel ABD'nin çılgın projesine dair "O zamanlar el değmemiş bir ay yüzeyini yok etmenin bilim açısından çok büyük bir maliyeti olacağını açıkladım, ancak ABD Hava Kuvvetleri temel olarak nükleer patlamanın yeryüzünde nasıl gözükeceğine odaklanmışlardı" yorumunda bulunmuştu.

CARL SAGAN DA AY'I PATLATMAK İÇİN İŞE ALINMIŞTI

A119 Projesi'nin detayları ünlü ABD'li astronom Carl Sagan'ın biyografisi 1999 yılında yayınlandıktan sonra ortaya çıkmıştı.

1996'da ölen Sagan, ABD'de bilimi popülerleştirmek ve diğer gezegenlerde potansiyel yaşam araştırmaları çalışmalarına öncülük etmekle meşhurdu. Şikago'daki şimdi Illinois Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü olarak adlandırılan Zırh Vakfı'nda, ayın çevresindeki alanda patlayan bir toz bulutunun genişlemesi üzerine matematiksel modelleme yapmak için Sagan, Reiffel tarafından işe alındı. Sagan'ın görevi bulutun Dünya'dan görünürlüğünü hesaplamaktı.