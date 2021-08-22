Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylem: Kadınlar laiklikle yaşayacak

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyesi kadınlar, "Afganistanlı Kadınlar Asla Yalnız Yürümeyecek" yazılı dövizler açarak İstanbul Beşiktaş'taki Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Grup üyeleri "Taliban ve destekçileri yeryüzünden silinecek, kadınlar laiklikle yaşayacak" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında "Bizlerin ne Taliban’la ne de onun anlayışıyla hiçbir yakınlığımız yok. Afganistanlı kadınlarla kaderimiz bir. Orada yaşananlar bize çok uzak değil. Aynı erkek egemenliğinin, aynı yobazlığın, aynı sömürünün, aynı zulmün farklı boyutları karşısında direniyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca imzanın geri çekilmesinin ardından Medeni Kanun, 6284, boşanma hakkı, nafaka hakkı gibi mücadele ederek kazandığımız birçok hakkımız yine bir gecede ortadan kalkabilir. Bu yüzden Afganistan’da kadınların ve LGBTİQ+’ların yaşadıkları her şey bizleri doğrudan ilgilendiriyor" denildi.

'Kadınların pes etmeyişinde umudu görüyoruz'

"Afganistan’da namluların önünde dahi hâlâ direnen, en başta eylem yapan kadınların pes etmeyişlerinde umudun olduğunu görüyoruz" denilen açıklamada, "Bizler eşitlikçi feminizmi var edecek, dünyanın tüm kadınlarının eşit ve özgür yaşaması için mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu mücadeleyi ortaklaştıracağız. Ortak mücadelemizle, kadınlara karanlığı reva gören Taliban ve destekçileri yeryüzünden silinecek, kadınlar laiklikle yaşayacak" diye belirtildi.

Basın açıklamasının ardından Afganistan Başkonsolosluğu önüne "Kadınlar laiklikle yaşayacak" yazılı mor çelenk bırakıldı.