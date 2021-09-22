Afgan Şii lider: Taliban sözlerinde durmazsa çatışmalara devam edeceğiz

Afganistan'ın Şii azınlığı olan Hazara topluluğunda önde gelen aşiretlerine liderlik eden Eski Başkan Yardımcısı Kerim Halili, "Halkımızın hayatını ve temel haklarını korumak için silahlı direniş yoluna girmeye zorlanmamalıyız" dedi.

Halili, "Şimdiye kadar hiçbir şekilde kapsayıcı olmayan [Taliban'ın] geçici kabinesini gördük. Bu durumun devamı diğer [siyasi] güçler ve etnik gruplar için kabul edilemez" derken "Tacikler ve Özbekler için bu durum kesinlikle çekilmez hale gelecek ve Hazaralarla birlikte savaş alanına geri dönecekler" diye ekledi.

Bu arada Halili, küresel toplumdan gelen baskının ardından Taliban'ın kendi iradesini tüm nüfusa dayatmayacağını ve iç savaştan kaçınılacağını umduğunu ifade ederek "Hâlâ bunun için çabalıyoruz ve Taliban'ın 1990'ların [deneyimlerinden] ders çıkaracağını ve kapsayıcı bir hükümet kurmaya ve zorbalıktan kaçınmaya hazır olacağını umuyoruz" dedi.

Hazara aşiretlerinin lideri "Halkımızın hayatını ve temel haklarını korumak için silahlı direniş yoluna girmeye zorlanmamalıyız" uyarısında bulunarak Taliban'ın "tiranlığı bırakması" gerektiğini söyledi.

Halili'ye göre Afganistan'daki gelişmeler sadece bir iç sorun değil, aynı zamanda küresel güvenliğe yönelik bir tehdit. Eski Başkan Yardımcısı, "Umarım bir yanda yoksulluk, savaş ve uyuşturucu, diğer yanda halk ve küresel toplum tarafından desteklenen meşru bir yönetim sisteminin yokluğu, Afganistan'ı tekrar sadece devletin kendisini yok etmek, aynı zamanda uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturmak isteyen terör örgütleri için bir üreme alanı haline getirmeyecektir" dedi.