Afgan kadınlardan eylem: Kurulacak hükümette biz de olmalıyız

Afgan protestocular, kadınların desteği olmadan hiçbir hükümetin sürdürülebilir olmadığını söyleyerek, kadınların bir sonraki hükümete dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

TOLO News'ün haberine göre Düzinelerce Afgan kadın, Perşembe günü batıdaki Herat kentinde protesto düzenleyerek kadınların bir sonraki hükümette temsil edilmesini istedi.

Protestocular arasında kadın hakları savunucuları, üniversite öğrencileri ve devlet çalışanları da yer aldı.

Protestocular, kadınların bir sonraki hükümete katılımı için çağrıda bulunan sloganların bulunduğu pankartlar açtılar. Ayrıca kadınların çalışma ve eğitim alma hakkının korunması gerektiğine de dikkat çektiler.

Protestolar, Kabil'deki iktidar boşluğuyla ilgili Afgan halkının endişelerinin ortasında geldi.

Geçen hafta Taliban, ileriye dönük olarak erkeklerin ve kadınların ayrı sınıflarda okuyacağını duyurdu.

Eski hükümetin çöküşünün ardından, Taliban Afgan ulusal radyosu RTA'da çalışan birkaç kadın sunucunun istasyonda çalışmaya devam etmelerine izin vermedi.

Gazne'deyse yerel radyolarda müzik yayını yapılması ve kadınların çalışması yasaklandı.