Afgan hükümeti: Taliban BM Ofisi'ne saldırdı

Afganistan hükümeti, Taliban'ın Herat'taki BM binasını vurduğunu öne sürdü. Bu, Taliban'ın ülkenin üçüncü büyük şehrinde büyük bir saldırı başlatmasından bir gün sonra geldi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Afganistan'daki BM Yardım Misyonu'na saldırdığını yazdı. Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (ANDSF) şu anda militanlara karşı savaştığını ve giderek daha fazla Afgan gücünün BM'nin ana bileşiminin bulunduğu Herat'a gittiğini söyledi.

İddiaya göre hiçbir BM personeli yaralanmadı. Ancak, Taliban militanları saldırı sırasında bir polis memurunu öldürdü ve birkaç kişiyi de yaraladı.

Afganistan'da şiddet haftalardır azalmadan devam ederken, Taliban tüm şehirlere bir saldırı başlattı. Artık Taliban ABD işgali öncesinde 2001'de olduğundan daha fazla bölgeyi kontrol ediyor.