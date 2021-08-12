Afgan hükümeti: Taliban 1000 mahkûmu serbest bıraktı

TOLO News'in Perşembe günü cezaevi yetkililerine dayandırdığı habere göre, Taliban son günlerde altı Afgan şehrini ele geçirdikten sonra yaklaşık 1.000 mahkûmu serbest bıraktı.

Kunduz'da Taliban 13'ü kadın ve üçü yabancı olmak üzere 630 mahkûmu serbest bıraktı. Serbest bırakılan söz konusu mahkûmların en az 180'inin Taliban militanı olduğu aktarıldı. Nimruz vilayetindeyse aralarında 50 Taliban militanının da bulunduğu 350 mahkum serbest bırakıldı.

'Çoğu uyuşturucu, adam kaçırma, soygun gibi suçlardan yatıyordu'

Cezaevi idaresi müdürü Safiyullah Celalzayi serbest bırakılanların "çoğunun, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçırma ve silahlı soygun gibi cezai suçlardan" hüküm giydiğini söyledi.

Afgan hükümeti, bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğinde serbest bırakılan tüm mahkûmları tekrar tutuklayacağını bildirdi.