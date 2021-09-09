Afgan gazeteciler Taliban tarafından gözaltında darp edildi

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kadınların çoğunlukta olduğu protestoları takip eden gazeteciler, Taliban tarafından gözaltına alındıklarını, dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, dün başkent Kabil'de kadınların Taliban'ı destekleyen ve Afganistan'ın içişlerine karışan Pakistan'a yönelik protestolarını takip eden Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban gözaltısından çıktıktan sonra gömlek ve pantolonlarını çıkararak yüzleri ve vücutlarında dayak ve kırbaçlamanın yol açtığı yara ve morlukların görüntülerini dünya basınıyla paylaştı.

AFP, BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına da konuşan Daryabi ile Nakdi, Taliban tarafından götürüldükleri karakolda cop, elektrik kablosu ve kamçıyla dövüldüklerini, birkaç saat sonra hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakıldıklarını anlattı.