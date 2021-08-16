Afetten etkilenenler için 'fatura erteleme'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sel ve afetten etkilenenlerin fatura ödeme süresinin 3 ay erteleneceğini duyurdu.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından YEDAŞ Koordinasyon Merkezi bahçesinde açıklama yapan Dönmez “Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız" dedi.

'25 köye elektrik veremiyoruz'

"Bugün itibariyle baktığımızda 25 köye hâlâ elektrik veremiyoruz" diyen Dönmez sözlerine şöyle devam etti: "Onun dışındaki bütün köy ve mahallelerimize elektriği vermeye başladık. Kastamonu Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerimizde birer köy olmak üzere, Türkeli ilçemize bağlı 3 köyde, Ayancık ilçemize bağlı 25 köyde halihazırda elektrik verme çalışmaları süratle devam ediyor. İnşallah bu gece yarısı itibarıyla toplam elektrik sağlayamayacağımız köylerin sayısı, belki de 10'un altına düşmüş olacak."