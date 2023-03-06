Afet Yeniden İmar Fonu'nun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, söz konusu fonun dünyada ilk kez kurulacağını belirterek, "Bu kanun teklifinin amacı; doğal afetlerden dolayı zarar gören ve doğal afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması. Bunun için, 'Afet Yeniden İmar Fonu' kurulacak. Bu fonun yapısı, işleyişi, kaynakları neler olacak maddelerde değerlendirilecek" dedi.