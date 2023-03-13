Afet konutları maliyetin iki katına ihale edilmiş

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, depremlerden etkilenen Adıyaman’ı ziyaret ederek temaslarda bulundu. Babacan ziyarette, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adıyaman Bölge Temsilcisi Ufuk Bayır, Mimarlar Odası Temsilcisi Fevzi Dost ve şehir plancısı Mehmet Ali Adıyaman’la görüştü.

Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesi’nde 297 konut ve dört dükkanlı ticaret merkezi inşaatı yapımının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca depremden bir hafta sonra ihale edildiğini kaydeden Mimarlar Odası Adıyaman Temsilcisi Fevzi Dost, konutların yüksek fiyattan ihale edildiğini söyledi:

“Devlet, 11 Şubat'ta te yapı yaklaşık maliyetlerini açıkladı. ‘En yüksek konut’ dediğimiz, 30 metreden yüksek, iki asansörlü, iki merdivenli yüz konut yapmanın metrekare bedeli 6 bin 825 TL. Bu yıl Adıyaman’daki verilen ihalede bu rakam 15 bin TL. İçinde sosyal donatı yok. Dört-beş katlı ve asansör bir tane. Burası Kahta. Devlet ‘Sen bunu çift asansör koysan, çift merdiven koysan, kapalı otopark koysan 716 bin lira tutar’ diyor. Peki ihale ne kadara verildi? Bir daire 1 milyon 558 bin TL’ye. Yani yeri 716 bin liraya mâl edip, 1 milyon 558 bin liraya halka satacaklar.”

Babacan da buna karşı “En lüks inşaat, merkezi kliması olan, en lüks malzemelerle beş yıldızlı otel yaptığında, metrekare maliyeti bin dolar civarında, yani 20 bin lira” dedi.

Bakanlığın hak sahiplerini maliyet üzerinden borçlandıracağı bildirilmişti. Buna göre konutu teslim edilen depremzedelere, iki yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak. (ANKA)