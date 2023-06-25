AFAD'dan 'bağış kontenjanı doldu' açıklaması: Bağışların, Diyanet Vakfı'na yapılması istendi!

İçişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kurban bağışlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’na yapılmasını önerdi.

23 Haziran tarihinde AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan "Kurban bağışı kontenjanımız dolmuştur" başlıklı açıklamada, "Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür eder, bundan sonraki süreçte kurban bağışlarınızı Türkiye Diyanet Vakfına yapabileceğinizi belirtir, hayırlı bayramlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremlerin ardından AFAD'a yapılacak olan bağış miktarının artması beklenirken; bağışların, afet ve acil durumlara yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmayan Türkiye Diyanet Vakfı'na yönlendirilmesi dikkat çekti.