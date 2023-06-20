Diyanet Vakfı’na TOKİ’den 239 milyonluk ihale

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ve 27 Nisan tarihlerinde iki farklı ihale düzenledi. İhaleler kapsamında Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Yalova’daki yerleşkelerine cami yaptırılacak. Her iki ihale de Türkiye Diyanet Vakfı’nın kuruluşu olan TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi’ne (TEYAŞ) verildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 26 Nisan’da gerçekleştirilen üç cami yapımına ilişkin ihaleye üç şirket teklif verdi. Yaklaşık maliyetin 129 milyon 821 bin TL olarak belirlendiği ihalenin sonuç ilanı ise 19 Haziran’da yayımlandı. TOKİ’nin dev ihalesi 126 milyon 995 bin TL karşılığında Diyanet Vakfı kuruluşu TEYAŞ’a verildi.

MSÜ yerleşkelerine cami

İhale kapsamında MSÜ’ye bağlı İzmir Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na bir adet, Güzelbahçe MSÜ’ye bir adet ve Urla MSÜ ATAT Bölge Birlik Komutanlığı’na bir adet cami inşa ettirilecek. İhalenin cami inşaatının yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi işini de kapsadığı kaydedildi.

Öte yandan 27 Nisan’da da “İstanbul, Balıkesir ve Yalova’daki MSÜ yerleşkelerine üç adet cami inşaatı” için ihale yapıldı. İhalenin kapsamında yapılacak işlerin yaklaşık maliyeti 114 milyon 269 bin TL olarak hesaplandı. İhaleye üç şirket teklif sunsa da tekliflerin ikisi geçersiz sayılınca TEYAŞ ihalede rakipsiz kaldı. 19 Haziran’da yayımlanan ihale sonuç ilanına göre, TOKİ ile TEYAŞ arasında 112 milyon 780 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Diyanet Vakfı’na bağlı olarak 1983 yılında inşaat sektöründe faaliyete başlayan TEYAŞ’ın TOKİ’nin MSÜ yerleşkelerine inşa edilecek camilere yönelik ihaleler kapsamında aldığı ihalelerin toplam bedeli, 239 milyon 775 bin TL oldu.