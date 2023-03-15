AFAD'dan Adıyaman ve Urfa'daki su baskınlarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aşırı yağışlar sonucu Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen su baskınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü belirtilen açıklamada, "Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" bilgisi verildi.

'Urfa'da 2 vatandaşımız kayıp'

Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte metrekareye 111 milimetre yağış düştüğü kaydedilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Şanlıurfa'da halihazırda bulunan iş makinelerine ilaveten 270 iş makinesi sevk edilmiş olup, bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 dalgıç pompa ve motopomp, 25 su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Diğer illerden takviyeler devam etmektedir. Bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alınmıştır." (AA)