AFAD'dan açıklama: Yıkılan bina sayısı 5 bin 606

AFAD, afet bölgesindeki illere şu ana kadar toplam 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildiğini bildirdi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatar, bölgede 9 bin 618 personelin görev yaptığını açıkladı. Tatar ayrıca 6 bin 545 kişinin enkaz altından çıkarıldığını kaydetti.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü, yaşamını yitiren vatandaş sayısısını 1651, yaralı sayısını 11 bin 119 ve yıkılan bina sayısını 5606 olarak açıkladı.