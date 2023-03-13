AFAD 'vinç ticaretini' yalanladı, Soylu 'Böyle bir süreç gelmişse istismar vardır' dedi

Depremin ardından binlerce insan enkaz altındayken AFAD’ın kontrolündeki vinçler için saatlik 10 bin TL istediği gündeme gelmişti.

AFAD ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz konusu iddiaya dair açıklamalarda bulundu. AFAD söz konusu iddiayı yalanlarken, Soylu ise "Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir süreç gelmişse, burada bir istismar vardır" dedi.

'Böyle bir süreç gelmişse, burada bir istismar vardır'

Konuya ilişkin Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamada bulunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yine adı kötülükle maruf olan bir gazetede 'AFAD şu vatandaştan vinç parası aldı, kiraladı'. Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl vinç kiralamış, AFAD'ın hangi vinci varmış? Bunlar kamuysa kamu bedava çalışıyor zaten. Özel sektör de kiralama yöntemiyle ihale yöntemiyle çalışıyor.

Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir süreç gelmişse, burada bir istismar vardır. Aynen kira fiyatlarındaki fahiş artış gibi bir istismar, aynen taşıma paralarındaki istismar. Elbette ki görevimiz bunun üzerine gitmektir ama bunu AFAD'a bocalamak, devlete bocalamak elbette ki ayrı bir kötülüğün maharetidir."

'Vinçler için ailelerden para alındığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

Söz konusu iddiayı yalanlayan AFAD ise "Ülkemizin yaşamış olduğu felaketin ardından vatandaşlarımızın yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde maalesef bir taraftan da dezenformasyon amaçlı yalanlarla mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz" açıklamasında bulundu.

AFAD'ın yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında yer alan 'AFAD’ın kontrolü altındaki vinçler için ailelerden para alınmasına göz yumulduğuna' ilişkin kurumumuzu zan altında bırakmaya dönük iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu felaketin ardından vatandaşlarımızın yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde maalesef bir taraftan da dezenformasyon amaçlı yalanlarla mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. 11 ilimizin etkilendiği deprem sonrasında afet bölgelerinde toplam 272 bin 46 personel ve kamu ve özel sektörden toplam 18 bin 53 vinç, iş makinesi görev yapmıştır.

Olağanüstü Hal Kanunu ile Afet Kanunu kapsamında, özel sektörden de ihtiyaç duyulan vinç, iş makinası, arazi aracı vb. bedeli tarafımızca ödenmek karşılığında görevlendirilmiştir.

Afet yaşandığı ilk andan itibaren personelimiz, güvenlik birimlerimiz, Mülki İdare Amirlerimiz, ilgili tüm kamu kurumlarımız sahadadır ve görevlerinin başındadır.

Buna rağmen, söz konusu haberdeki iddialarla ve olaylarla örtüşecek veya destekleyecek mahiyette bugüne kadar hiçbir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge, kurumumuza intikal etmiş değildir.

Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde, gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır."