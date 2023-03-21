AFAD Genel Müdürü: Türkiye'de 485 tane diri fay var

Maraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, komisyonda bir sunum gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre, Türkiye'de bulunan diri fay hatları hakkında bilgi veren Tatar, "Bugünlerde çok konuşuluyor. MTA'nın diri fay haritası bizim için önemli bir harita. Bunlara ait birtakım farklı parametreleri daha net olarak anlayabiliyoruz ama şu anda Türkiye'de 485 tane diri fay var, bunların toplam uzunluğu 14 bin 500 kilometre civarında ve her biri de en az 5 veya üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip" dedi.

Depremler sonrasında yer kabuğunda 7,3 metreye varan yer değiştirmeler görüldüğüne dikkat çeken Tatar, "O yüzden sürekli 'Fay Yasası' diyoruz. Bu 'Fay Yasası' meslek şovenizminin çok ötesinde bir şey. Bu, gerçekten çok ciddi şekilde ele alınması gereken bir husus ve en kısa zamanda da bunu inşallah hep birlikte yasalaştırmak durumundayız” dedi.

'Bölgede 5'in üzerinde artçı sarsıntılar meydana gelebilir'

Depremden etkilenen illerde artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunan Tatar, şunları kaydetti:

"Ben dün de bölgedeydim, herkesin temel korkusu şu; 'Yeni bir deprem olacak mı? Artçı olacak mı?' Köpek havladığında, kedi miyavladığında insanlar kaçışıyor, bu noktaya gelmişler; tabi, onların depremi biraz daha erken hissettiğini varsayarak. Ama baktığınızda, gerçekten halen şunu söyleyebiliriz, önümüzdeki dönemlerde bölgede 5'in üzerinde oluşabilecek artçı sarsıntılar meydana gelebilir, bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü 7,7- 7,6 büyüklüğündeki bir deprem, bu depremin oluşturduğu etki alanı, ortaya çıkan enerji, kırdığı fay parçasının büyüklüğü ve diğer bütün parametreleri dikkate aldığınızda bu belki de 6'nın üzerine kadar çıkabilecek büyüklükte artçı sarsıntılar yaratabilir.”