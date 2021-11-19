'AFAD Antalya'da evi yanan yurttaşlara boş sözleşme imzalatıyor'

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri devam ederken Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya’daki orman yangınlarında evleri yanan yurttaşların durumuyla ilgili bilgi verdi.
"Hem orman alanları hem tarım alanları hem evler yandı. Mağduriyetler devam ediyor" diyen Arı, "Evi yanan vatandaşlarımız devlet tarafından istenen yüzde 50 bedelle kendilerinden talep edilen parayla meşgul durumdalar" ifadesini kullandı.
'Müteahhitler oraya şantiyelerini kurmuş'
Cavit Arı şöyle konuştu: