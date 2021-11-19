'AFAD Antalya'da evi yanan yurttaşlara boş sözleşme imzalatıyor'

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri devam ederken Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya’daki orman yangınlarında evleri yanan yurttaşların durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Hem orman alanları hem tarım alanları hem evler yandı. Mağduriyetler devam ediyor" diyen Arı, "Evi yanan vatandaşlarımız devlet tarafından istenen yüzde 50 bedelle kendilerinden talep edilen parayla meşgul durumdalar" ifadesini kullandı.

'Müteahhitler oraya şantiyelerini kurmuş'

Cavit Arı şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın evi yandı ama iktidar vatandaşın evinin yapımı karşılığında yüzde 50 para istiyor. Şu an Antalya Manavgat bölgesinde bu sıkıntı devam ediyor. Biz değerlerimize sahip çıkmaya çalışacağız. Turizme etkisi olmaması için mücadele edilmekte. Birebir turizm değeri taşıyan yerlerde zarar yok ama vatandaşımızın mağduriyeti devam ediyor. Evi yanan vatandaşlarımız da devlet tarafından istenen yüzde 50 bedelle kendilerinden talep edilen parayla meşgul durumdalar.

Şu an müteahhitler oraya gelmiş, şantiyelerini kurmuş. Vatandaş ‘bu evi kaça yapacaksın’. Söylemiyor. Hükümete gidiyor ‘kaça yapacaksınız’ diyor. Kimse söylemiyor. AFAD gelip bunlara boş, bedeli yazmayan sözleşmeler imzalatıyor. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Vatandaşımız da çok büyük mağduriyetlikler yaşıyor. 155 TL’den bu ağaçların metreküpü satıldı ancak alıcı firma tarafından 750 euroya piyasaya sürüldüğüne dair iddialar var." (ANKA)