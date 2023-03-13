AFAD: 6 Şubat'tan beri 17 bine yakın deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bugüne dek bölgede 17 bine yakın deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.”

Antakya'da bir deprem daha

Öte yandan Hatay’ın merkez ilçesi olan Antakya’da bugün saat 18.06’da 3.7 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi. (ANKA)