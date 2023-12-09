Adrese teslim kadro ilanı üniversitenin hatasıyla ortaya çıktı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'nün öğretim üyesi ilanında, sıralanan kriterlerin birinci ağızdan ifade edilmesi kişiye özel kadro şüphesini beraberinde getirdi.

İlanda, doktor öğretim üyesi için aranan şartların bulunduğu açıklama kısmında, "Toplumsal hareketlilik ve göç alanında tamamladım" ifadesi yer aldı.

İşletme bölümü 'intikam niyeti' çalışması istedi

Kırşehir Ahi Üniversitesi'nin diğer ilanlarında yer alan kriterler de dikkat çekti. Neredeyse tüm ilanlarda, belirli bir alana yönelik çalışma yapmış olmak şartı istendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme Bölümü'nün Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı'nda verilen doktor öğretim üyesi ilanı için “İletişim doyumu, izlenim yönetimi, intikam niyeti, örgütsel etik iklim ve örgütsel çeviklik konularında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Mart 2021’de “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlamıştı. Yönetmelikte, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisans üstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” denilmişti.