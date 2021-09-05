Adli yılı dualarla açtı, şimdi sosyal medya yasası istiyor!

Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde kürsüye çıkıp dua okuyan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın da üzerinde cübbesiyle duaya katıldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez sosyal medya yasası için çağrı yaptı.

AA'nın haberine göre Erbaş "Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği"nin çevrim içi düzenlediği "Seher Vakti Buluşmaları" programına katıldı.

Programdaki konuşmasında Erbaş "Sanal ve dijital dünyadan taşarak gerçek hayatı etkisi altına alan" diye nitelediği durumun "dinin fert ve toplum düzleminde hedeflediği ahlaki ilke, değer ve erdemlerden uzaklaşmaya" neden olduğunu ileri sürdü.

Erbaş "Bu itibarla, sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası, ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır" dedi.