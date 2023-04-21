Adıyaman'da konuşan Kılıçdaroğlu: Sakın ‘sandığa gitmiyorum’ demeyin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yurttaşlara seslendi.

İktidara gelmeleri halinde, depremde yıkılan ev, dükkan ve ahırları yeniden inşa ederek depremzedelere ücretsiz teslim edecekleri sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Benim size sözüm var, namus sözü, Bay Kemal’in sözü; evlerinizi yapacağım, her bir evi teslim edeceğim. Göreceksiniz. Ondan sonra gelip sizinle helalleşeceğim. Diyeceğim ki ‘Evi yaptım, dükkanı yaptım, ahırı yaptım; beş kuruş almıyorum. Ama ölenleri geri getirmek mümkün değil. Gelin helalleşelim’ diyeceğiz. O zaman vatandaşımızla helalleşmiş olacağız.

Size hizmet eden Gölbaşı Belediye Başkanı’mız (İskender Yıldırım), o da burada. Sizin yaşadığınız dertler, sıkıntıları o da yaşadı. Dolayısıyla elbette ki depremin ilk günlerinde büyük sıkıntılar vardı. Biliyorum, geldim gördüm. Soğuk havayı da biliyorum, onları da yaşadım. Bu deprem bölgesinde iki gece yaşadım; birisi çadırda, birisi Arsuz’da. Dolayısıyla sizin yaşadığınız sıkıntıları üç aşağı beş yukarı bilen birisiyim. Ama sıkıntıyı yaşayan sizsiniz. Sizi rahatlatacak olan ve bu dertlerden kurtaracak olan da siyasal iktidar. Biz, iktidar olduğumuzda göreceksiniz, hiçbir ayrım yapmayacağız."

'Sandığa gidin'

"Bizim güzel bir hasletimiz var, ‘Komşu, komşunun külüne muhtaçtır’ diye. Sizlerin dayanışması, bir araya gelmeniz, acıları paylaşmanız, bizim de o acılara ortak olmamız, bizim en güzel hasletimizdir" diyen Kılıçdaroğlu yurttaşlara oy kullanmaları çağrısı yaparak şöyle konuştu:

"İnşallah bütün yaraları saracağız, birlikte olacağız, beraber olacağız. Sakın ‘sandığa gitmiyorum’ demeyin. Sandığa gidin. İstediğim tek şey var; kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Yetmiyor mu artık? Namusuyla düzgün çalışan, ahlaklı… En azından artık Türkiye’nin bir değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Bunu beraber, birlikte yapacağız. Kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, Türkiye’yi büyüteceğiz. Türkiye zengin bir ülke ve dünyayla rekabet edeceğiz. Bunu bilmenizi isterim."

'Ecevit'in dediği gibi ne ezen olacağız ne ezilen'

Kılıçdaroğlu "Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak. Hiç endişe etmeyin, Bay Kemal bu yola baş koydu. Kararlılıkla yoluma devam ediyorum. Hiçbir güç engelleyemez. Tek güvendiğimiz sizlersiniz. Bu millete güveniyorum, halkımıza güveniyorum. Gideceğiz, demokratik yollarla Türkiye’nin düzenini değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit’in dediği gibi ne ezen olacağız ne ezilen. Hakça, insanca bir düzen olacak" ifadelerini kullandı.