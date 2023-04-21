2023 seçimlerini Denizli özetliyor: Patronlara karşı işçi aday

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Meclis partilerinin aday listelerinde çok sayıda patron yer aldığı görüldü. Patron adaylar tüm kentlerde sektörlerinin temsilcisi olarak seçim çalışmalarını yürütürken Denizli’de bu durum şehrin gündemi haline geldi. Patronlar, patronların listelerde öne çıkmasına alkış tutarken, sanayi ile Meclis arasında köprünün daha sağlam kurulacağını söylüyorlar. Denizli’de AKP, CHP ve İYİP’in ikinci sıra adayları tekstil, inşaat ve mobilya gibi çeşitli sektörlerden patronlar ve her biri kentte uzun yıllar çeşitli patron örgütlerinde aktif yöneticilik yapmış isimler.

Bu adayların karşısında yer alan TKP’nin ilk sıra milletvekili adayı döküm işçisi Özgür Dağ’ın ise emekçi kimliği dikkat çekiyor. Dağ, 2003 yılından bu yana döküm işçisi olarak çalışıyor. Denizli’de seçimlerde aynı zamanda iki sınıf yarışacak.

AKP, CHP ve İYİP’in patron adayları

Özellikle 1980’li yıllarla sanayi sektörleri yükselen Denizli’de bu seçimlerde Cumhur ve Millet İttifakı partilerinde seçilme şansı olan sıralardan adaylar içerisinde patronların yer aldığı görülüyor. AKP, CHP ve İYİP’in ikinci sıra milletvekili adayları patronlardan oluşuyor.

AKP’nin ikinci sıra adayı Şahin Tin, yatırımlarına mobilya sektöründe başlarken 2015 yılından bu yana TBMM’de AKP milletvekili olarak patronların temsilciği görevini üstleniyor. Tin, Denizli İş Adamları Platformunun Kurucu Üyeliği, MÜSİAD Denizli Şube Başkanlığı, Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerinde bulunduktan sonra milletvekili olmuştu.

CHP’nin ikinci sıra adayı Şeref Arpacı, Denizli’nin tekstil ilçesi olan Babadağ’dan. İki dönem yaptığı Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanlığı’ndan milletvekilliği için istifa etti. Aile şirketi Motif Glocal Tekstil A.Ş.’yi yönetiyor. Arpacı, bir yerel yayına yaptığı açıklamalarda milletvekilliği listelerinin belli olmasıyla Denizli sanayisi ile Meclis arasında bir köprünün kurulacağını belirtti.

İYİP’in ikinci sıra adayı İbrahim Şenel ise inşaat sektöründen geliyor. Mimarlık ve müteahhitlik firmalarıyla çok sayıda proje gerçekleştiren Şenel, Denizli İnşaat müteahhitleri Derneğinde başkan yardımcılığı, Denizli Ticaret Odasında (DTO) yönetim Kurulu üyeliği ve meclis üyeliği, TOBB inşaat sektör meclisi üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Halen Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyor.

Bir…iki…üç… yetmez: Patronlar daha fazla patron aday istiyor

Yavuzçehre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuzçehre konuya ilişkin Denizli’de önceki gün bir yerel yayın mecrasına yaptığı açıklamada bu duruma çok sevindiğini belirtirken, sermaye sınıfının tercümanı oluyor ve iş adamlarının siyasette sayısının artması gerektiğini belirtiyor:

“Aslında çok olumlu bir gelişme var. Çok da mutlu olduğumu belirtmeliyim. Üç partinin de ikinci sıra adayları iş adamlarından geliyor. Geçmiş dönemlerde iş insanlarının siyasete karşı bir mesafeli duruşlarıyla ilgili şikayetler olurdu. Bu kez Denizli’de böyle bir şey yok. Üç partinin ikinci sıra adaylarının iş insanlarından gelmiş olması, iş insanlarının bu oluşuma sıcak duruşunun bir göstergesi diye düşünüyorum. İnşallah bu durumun gelecek seçimlerde, belediye seçimlerinde meclisinden başkanlığına daha etkin bir çalışmayla yayılmasını dilerim açıkçası…”

Yavuzçehre, geçmiş yıllarda Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı da yapmıştı. Ancak iddia ettiği gibi Denizli’de iş insanlarının siyasete mesafeli durmadığı biliniyor. Aksine Denizli’de başta tekstil patronları olmak üzere çok sayıda işadamı yerel siyasette aktif roller üstlenirken, bu isimlerden Turkuaz Tekstil’in sahibi Nihat Zeybekçi önce AKP’den belediye başkanlığı ardından milletvekilliği ve Ekonomi Bakanlığı gibi koltuklara gelmişti.

Denizli’de milletvekili adayı olan patronların, Meclis’te kendilerini temsil edeceğini söyleyen Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukaddes Başkaya da aday listelerinde patronların öne çıkmasından çok mutlu olduklarını söylüyor. Sektörü çok iyi temsil edeceklerini düşündüklerini ve onlara çok güvendiklerini de sözlerine ekliyor.

Patronların karşısında TKP’nin listesinde ilk sıra işçinin

TKP’nin Denizli’de milletvekili adaylığı listesinin başında ise bir döküm işçisi olan Özgür Dağ var. Denizli’de AKP, CHP ve İYİP milletvekili listelerinde patronların öne çıkmasını soL’a değerlendiren Dağ, kentte “iş insanlarının” bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiklerini, bu adaylıkların Denizli’de gündem haline geldiğini belirtiyor.

TKP Denizli Milletvekili Adayı Özgür Dağ, 2003 yılından itibaren ağır sanayide döküm işçiliği yapıyor ve emekçi kimliğini “Bunun öncesi de var; çocukluğumdan itibaren çalıştım berber yanında, eczanede ve ayakkabı yapım atölyelerinde. Bir ayakkabıyı sıfırdan yapabilirim. Kısacası kendimi bildim bileli çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum.” sözleriyle anlattı.

'Yalnız olduğumda ezileceğimi bildiğimden TKP’deyim'

TKP milletvekili adayı Özgür Dağ, bir işçi olarak örgütlenmenin gerekliliğini çalışma koşulları içerisinde anladığını belirtirken işçilerin ancak örgütlüyken güçlü olabileceklerini vurguladı:

“Çocukluğumdan itibaren de sorular sorarım. Neden biz deli gibi çalışırken patronlar zengin oluyor, ben sürekli çalışır, ter dökerken ucu ucuna kıt kanaat geçinebiliyorum da patronlar neden babadan oğula zenginliklerini sürdürüyor diye. Bu soruları sora sora on altı yaşımdan itibaren bu düzenin biz işçi ve emekçiler için güllük gülistanlık olamayacağını, sömürü düzeni devam ettiği sürece de “böyle gelmiş böyle gider” şekilde kör topal devam edeceğini gördüm. Ben işte on altı yaşımdan itibaren böyle gelmiş ama böyle gitmesin diye komünist bir işçi olarak örgütlü mücadelenin içindeyim. Patronların bizim alın terimiz üzerinden, emeğimize el koyarak büyüdükçe büyüdüğünü zenginleştikçe zenginleştiklerini gördüm. Biz işçilerin ise yalnız olduğunda, tek başına kaldığında ezildikçe ezildiğini, sözlerini yutmak yumruklarını sıkarak susmak zorunda kaldıklarını gördüm ama yan yana gelince de güçlü olduğumuzu gördüm. Hele hele işçi sınıfının partisinde örgütlendiğimizde patron sınıfına ne kadar da korku salacağımızı gördüm.”

'Denizli’de işçilerin oylarına bir işçi olarak talibim'

Özgür Dağ, kentte aynı zamanda her biri patron örgütlerinde iş adamlarının da temsilciliğini yapmış olan patron adaylara karşı seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Dağ ayrıca, “Denizli’de üç büyük partinin patron milletvekilleri adayları varmış. Bizim, TKP’nin ise işçi adayları var. Patron sınıfına karşı işçi sınıfını temsil ediyor, işçi sınıfının oylarına Denizli’den talip oluyorum.” diyerek şehirdeki emekçilere TKP’ye oy verme çağrısı yaptı.