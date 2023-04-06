Adıyaman'da depremde yıkılan bir apartmanın müteahhidi tutuklandı

Depremde yıkılan, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin ise yaralandığı Bilkent Yapı Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Nedim Karakuş tutuklandı.

Haber Merkezi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 kenti etkileyen 7,7. ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin ise yaralandığı, Bilkent Yapı Apartmanı'nın müteahhidi ve Bilkent Yapı İnşaat Şirketi yetkilisi Mustafa Nedim Karakuş, kent merkezinde gözaltına alındı.

Karakuş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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