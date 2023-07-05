Adıyaman'da depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Adıyaman’da depremlerde ağır hasar alan binlerce bina yıkılmış ve binlerce yurttaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yıkılan bin 800 yapıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, 153 şüpheliden 49’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serbest bırakılanlar arasında müteahhit, fenni mesul, yapı denetim şirketi yetkilileri ve şantiye şefleri gibi kişilerin olduğu belirtildi.