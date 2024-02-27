Adıyaman'da aile katliamı: Eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartışmaya başladı.

Kasım A. daha sonra yanındaki tabancayla eşi Tuğba A., bacanağı Abidin A. ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A.'ya ateş ederek ağır yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı. (AA)