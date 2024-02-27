Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 40 yaşında T.A. adlı kadın bir süre önce boşandığı Murat D. tarafından tabancayla öldürüldü. Murat D. aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, T.A. (40), birkaç eşyasını almak için boşandığı eski eşi Murat D. (48) ile daha önce birlikte yaşadıkları Hacivat Mahallesi C102 Sokak'taki eve gitti. Evin bahçesinde çardakta konuştukları sırada Murat D., iki çocuk annesi eski eşini silahla ateş ederek öldürdü, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

AA'nın haberine göre ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.