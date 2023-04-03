Adıyaman’a giden Sabah yazarı: Başını sokacak bir çadır bulan şükrediyor

On biri ili etkileyen depremlerin üzerinden 57 gün geçmesine rağmen bölgede barınmadan gıdaya birçok temel ihtiyaçta yaşanan eksiklikler hala giderilebilmiş değil.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarı Yavuz Donat, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'dan izlenimlerini paylaştı. Bölgedeki çadır ve konteyner eksiğine dikkat çene Donat, "Başını sokacak bir çadır bulan şükrediyor" dedi.

Donat yazısında, "Başını sokacak bir çadır bulan... Şükrediyor. Kızılay çadırı... AFAD çadırı... Azerbaycan çadırı... Özbekistan çadırı... Çin çadırı... Oturanlar mutlu... Şanslı. Konteynere yerleşenlerin ise... Keyiflerine diyecek yok." ifadesini kullandı.