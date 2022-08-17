Adil Serdar Saçan, Sedat Peker'in mesajlarını doğruladı: Bizzat yaşadım

Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyal medyadan dün yaptığı paylaşımda, "Muhalefet partilerinin benim açıklamalarıma bazı haklı sebeplerle dahil olmadıklarını kabul edebilirim ancak TC vatandaşı olarak şu hakkımın olduğuna inanıyorum: İddialarda ismi geçen kişilere 'Sedat PEKER doğru mu söylüyor ya da yalan mı söylüyor?' sorusunu yöneltsinler" demişti.

Peker, paylaşımını, "İsimlerini söylediğim kişilere beni yalanlatsınlar. Konulara dahil olmadan sadece bunu yapsınlar. Geri kalan bende... Seçime 2 ay kala çok eğleneceğiz çok!" diye noktalamıştı.

Peker'in bu mesajına yanıt veren eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, "Peker beni sevmez, ben de Peker’i. Ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım'' dedi.

Saçan, ''Hatta bazılarını okuyunca bize düşmanlık yapanları daha net anlıyorum. Ne diyeyim, hayat ilginç'' ifadesini kullandı.

İlk operasyonu yapan isimdi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini 5 yıl yürüten ve ülkücü mafya Sedat Peker’e yönelik ilk operasyonu gerçekleştiren isim olan Adil Serdar Saçan, daha önce Peker'e AKP iktidarında verilen desteğe ilişkin açıklama yapmıştı.