'Bahçeli erken seçim kararını açıklayacak' dedi, tarih verdi

tv100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş dikkat çeken iddialarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4 Eylül'de Sivas'a mitinge gideceğini belirten Yarkadaş, "Devlet bey Sivas'tan erken seçim çağrısı yapabilir" iddiasında bulundu.
AKP'lilere aldığı kulis bilgisini sorduğunu söyleyen Yarkadaş, "Devlet bey erken seçim kararı alacakca Erdoğan ile fikir alışverişi yapmadan açıklamaz" yanıtını aldığını söyledi.
Yarkadaş olası erken seçim tarihi olarak 29 Ekim'in düşünüldüğünü iddia etti.