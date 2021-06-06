Saçan'dan 'Peker' yorumu: Açık şekilde yol verildiğini gösteriyor

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini 5 yıl yürüten ve Peker’e yönelik ilk operasyonu gerçekleştiren Adil Serdar Saçan, mafya ilişkilerini ve Peker’in açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'a konuşan Saçan, “Peker'in Hem işadamları hem basın hem siyasetçiler hem de kamu görevlileri ile ilişkisini net şekilde görebiliyoruz. Yaptığı açıklamalar aslında bizim yaptığımız tarife oturuyor. İleride ders kitaplarına konu olabilecek bir yapı” dedi.

Peker’e koruma ve silah ruhsatı verilmesini de değerlendiren Saçan, “Yanında 30-40 kişiden aşağı insanla dolaşmıyor ama bu kişiye resmi koruma veriyorsunuz. Bu resmi koruma bir tane gözükse de aslında İstanbul’da bir koruma otosuyla dolaştığını biliyoruz. Bu, açık şekilde bu kişiye yol verildiğini gösteriyor. Bunlar AKP iktidarında verilen destekle olmuş şeyler” ifadelerini kullandı.